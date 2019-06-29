Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi"

Oldukça ilginç, farklı bir yapıya sahip olan müzede kaybolmaya yüz tutmuş mimari yapılar sergileniyor. Anadolu’da yüzyıllardır var olan ancak beton, çelik vb. evlerin tercih edilmeye başlaması ile birlikte hızla kaybolmaya başlayan evler yer alıyor. Sergileme, Anadolu’nun coğrafi bölgelerine göre yapılmış. Söz gelimi, müze içerisinde Akdeniz Bölgesi’ni temsilen “Düğmeli Ev”, Karadeniz Bölgesi’ni temsilen “Gözdolma Ev” yer alıyor. Evlerin içerisinde ise el dokuma Türk halıları ve çeyiz kültürüne ilişkin bir sergileme yer alıyor. Müzede sergilenenler elbette bunlarla sınırlı değil. Ülkemiz için oldukça yeni sayılan bu müze türü kadar müzede rehberlik eden görevliler de oldukça ilginç görünüyor. Zira gezi boyunca ziyaretçilere eşlik eden rehberler klasik elbiseler değil, geleneksel kostümleri kullanıyor. Biryanda geleneksel evler diğer yanda yerel, geleneksel kostümlü çalışanlar ile adeta zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz.

Müze sürekli sergilerinin yanı sıra tematik, dönemsel etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde hikaye anlatıcılığı ve yazmacılık sanatına ilişkin uygulamalı eğitim çalışmaları yapılmış. Bu dönemde ise “Köyde Bir Gün” etkinliği yer alıyor. 5-12 yaş aralığındaki ziyaretçiler bu etkinlikle geçmişe gidiyor, adeta köyde bir gün yaşıyor. Zira etkinliğe katılan çocuklar bostandan sebze topluyor, tavukları ve keçileri besliyor, el değirmeninde buğday öğütüyor, çamaşır yıkıyorlar. Tabi bu etkinliğe katılım için randevu almak gerekiyor.

Yeme-içme imkanında da olduğu müze Ankaralılara şehirden uzaklaşıp doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri bir alan sunuyor. Oldukça verimli, eğlenceli anlar yaşayan kimi ziyaretçiler müzeyi her fırsatta ziyaret ediyor. Öyle ki nisan ayından bu yana müzeyi beşinci kez ziyaret eden müze dostları bulunuyor.