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Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Altındağ Belediyesi, çöp konteyneri bulunmayan cadde ve sokaklara konteyner koymak için çalışma başlattı.

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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilçenin önemli bir sorununa daha neşter vuruyor. Altındağlıların en büyük istekleri arasında yer alan çöp konteynerleri için kapsamlı bir çalışma başlatan Başkan Balcı, "Vatandaşlarımızın bize ilettiği başlıca isteklerden biri çöp konteyneri konusuydu. Cadde ve sokaklara gelişigüzel konulan çöpler çevre ve görüntü kirliliği oluşturuyordu. Çalışmamızın ilk etabını tamamladık ve belirlenen bölgelere imalatı tamamlanan çöp konteynerlerini koymaya başladık. İnşallah imalatı bittikçe bize teslim edilecek olan çöp konteynerlerini belirlenen noktalara yerleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Temiz ve huzurlu bir Altındağ"

Önceliklerinin temiz bir Altındağ olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "İnşallah ilçenin her mahallesinde çöp konteyneri ihtiyacını karşılayacağız. Amacımız vatandaşların huzurlu ve temiz bir Altındağ'da yaşaması" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, Sıcak havalarda koku oluşumunu engellemek için konteynerlara atıkların çöp çıkarma saatlerine riayet edilerek saat 20.00'den sonra çıkarılması gerektiğinin de altını çizdi. Çöp konteynerlerinin yerleştirildiğini gören vatandaşlar ise Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

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