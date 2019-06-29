Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:02 TSİ

Kadın Emeği Festivali Başladı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlen 3. Kadın Emeği Festivali Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda başladı. Kadınların ele emeği ürünlerini satışa sunmalarını sağlayan Çankaya Belediyesi 600 üretici kadını misafir etti.

mask

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 3 gün sürecek Kadın Emeği Festivali’nde Başkentli üreten kadınları Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda bir araya getirdi.

Kadının sosyal ve ekonomik yaşamda eşitlikçi bir tutumla yer alması için kadın çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, bu yıl 600 üretici kadının yer aldığı stantla kadın emeğini görünür kıldı.

Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle süren Festival’de Sertab Erener’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, 3 yıl önce 30 kadınla çıktıkları yolda bugün 600 üretici kadına ulaşmayı başardıklarını belirterek, kadının sosyal ve ekonomik yaşamda yerini alması için eşitlikçi çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

İki gün daha sürecek 3. Kadın Emeği Festivali, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 12.00’de başlayıp akşam Cumartesi Serenad Bağcan, Pazar günü ise Kalbe etkinlikleri ile son bulacak.

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi mask
İstanbul’da dördüz bebekler dünyaya geldi
Kadın Emeği Festivali Başladı mask
Kadın Emeği Festivali Başladı
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya mask
Türkiye'ye Paletli Yüzme Büyüklerde İlk Madalya
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri mask
Altındağ'da Her Mahalleye Çöp Konteyneri
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası mask
Müzelerde İndirimli Bilet Kampanyası
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi" mask
Beypazarı'nda "Yaşayan Köy Müzesi"

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL