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Ünlü İsimler, DasDas’taki Vodafone Red Gecesi’nde Buluştu

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, DasDas’ta düzenlenen Vodafone Red Gecesi’nde bir araya geldi. Türk rock müziğinin efsane ismi mor ve ötesi’nin sahne aldığı geceye Ayşegül Aldinç, Mert Fırat, Gonca Vuslateri, Melisa Sözen,Umut Eker, Çiğdem Batur gibi pek çok tanınmış sima katıldı. Gecede Ayşegül Aldinç de sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı.

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VODAFONE RED GECESİ’NDE MOR VE ÖTESİ SAHNE ALDI

Vodafone Red, sanatsever müşterilerine İstanbul’un popüler mekânlarından DasDas’ta sunacağı ayrıcalıkları tanıtmak üzere özel bir gece düzenledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ile DasDas’ın kurucuları Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve yatırımcı Muzaffer Yıldırım’ın evsahipliğinde DasDas’ta düzenlenen Vodafone Red Gecesi’nde, Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden mor ve ötesi sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan mor ve ötesi, birbirinden güzel şarkılarıyla konukları coşturdu. Sanat ve cemiyet dünyasından Mert Fırat, Gonca Vuslateri, Melisa Sözen,Umut Eker, Çiğdem Batur gibi pek çok ünlü ismin katıldığı gecede Ayşegül Aldinç de sürpriz sanatçı olarak sahneye çıktı.

Ayrıcalıklar için ünlü olmaya gerek yok

Vodafone Red ve DasDas işbirliği kapsamında, Red’li müşterilerine DasDas etkinliklerinde %10 indirim sağlanacak. Red’liler, yerinde izleyemedikleri belirli etkinlikleri ise Vodafone TV ile cep telefonlarından izleyebilecek. Red’liler ayrıca, hafta içi 12:00-14:00 saatleri arası DasDas Mutfak’ta %10 indirim ayrıcalığından da yararlanabilecek.

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