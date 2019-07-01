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Pati Dostları Yenimahalle'de Buluştu

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak ve ilçe genelinde hayvanseverleri bir araya getirmek amacıyla Pati Dostları Festivali düzenledi.

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Batıkent Meydan patililere yuva oldu

Sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla, yüzlerce evcil hayvan sahibinin katılım gösterdiği etkinliği, Yenimahalle Belediyesi ve Farmina Pet Foods ortaklaşa düzenledi. Batıkent Meydan’da düzenlenen “Pati Dostları” buluşmasında minik dostlarda unutulmadı. Sokak hayvanlarına dağıtılması ve hayatta kalma savaşı veren can dostların aç kalmasının önüne geçilmesi için etkinliğe katılan ilçe sakinlerine köpek maması dağıtıldı.

Can dostlar hünerlerini sergiledi

Yenimahalleli evcil hayvan sahipleri ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, kurulan stantlar aracılığıyla, doğru beslenme yöntemleri, köpeklerde uygun mama seçimi gibi köpek bakımı konusunda büyük öneme sahip konular hakkında detaylı bilgi verildi.

Hayvan sahiplerinin köpekleriyle birlikte katıldığı yumurta taşıma ve stil yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte eğlenceli dakikalar da yaşandı. Rengarenk kıyafetlerle süslenen köpeklerin kıyasıya mücadele ettiği stil yarışması sonucunda,köpekleriyle jüriden tam puan alan 4 evcil hayvan sahibine mama hediye edildi.

“Satın alma sahiplen”

Sokak hayvanları yararına düzenlenen “Pati Dostları” etkinliğine katılan hayvanseverler“Sokak hayvanları için düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Sokak hayvanları sorununun önüne geçebilmek için satın almayıp sahiplenmemiz gerekiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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