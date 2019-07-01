Yerli Drone Terörle Mücadelede Kullanılacak

Dünya üzerinde gittikçe yaygınlaşan drone teknolojisi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Başlarda gökyüzünden çekim yapmak için kullanılan bu insansız hava araçları günümüzde ülkelerin savunma sanayilerinin vazgeçilmez ürünleri olmuşlardır.

Türkiye’de geliştirilen drone sayesinde teröristlerin döşediği mayın ve diğer bubi tuzaklarına karşı drone teknolojisi büyük fayda sağlamaktadır.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ’un girişimleriyle üretilen yerli drone terör örgütlerine geçit vermiyor.

Türk Şirketin Yerli Drone Başarısı!

Uluslararası savunma sanayi piyasasında görücüye çıkan yerli dronelarımız askerlerimiz tarafından kullanılmaya başlandı.

Plastik patlayıcıları ve yol kenarına döşenen mayınları uzaktan fark etme becerisine sahip dronelar tüm patlayıcıları erken uyarı sistemiyle tespit ederek karargâha bildirmektedir.

Irak ve Suriye üzerinde yürütülen operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanması için üretilen dronelar, yurt içi terör operasyonlarında da yüzde yüz başarıyla görev yapmakta.

Assuva Savunma Sanayisi tarafından üretilen yerli dronelar 14 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının başarı olarak görülmektedir.

Yerli Drone Dünyada Beğeniyle Karşılandı!

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ yaptığı açıklamada yerli drone’un askeri teknoloji alanında beğeniyle karşılandığını belirtti. Aynı zamanda ürettikleri droneların TSK envanterinde bulunmasının da onların için gurur verici olduğunu belirtti.

Üretilen drone sisteminin dünyanın gelişmiş askeri teknolojilerine sahip ülkeler arasından; İsrail, Fransa, Rusya, Tunus, İran vb. ülkelere ihraç edildiği ve her geçen gün drone sistemine olan talebin arttığını kaydetti.

Yerli Drone Yerin 50 Metre Altını Görebiliyor!

3.280 fit yüksekliğe ulaşabilen drone aynı zamanda 4D modelleme teknolojisi kullanarak yerin altında bulunan tüm tuzakları ve sığınakları anında tespit edebiliyor.

Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde kullanılmaya başlayan dronelar sayesinde bugüne kadar sayısız EYP, hibrit, plastik vb. patlayıcı türleri uzaktan tespit edilerek imha edildi.

50 metre derinliğe kadar 4D modelleme yapabilen dronelar yerin altında; mağara, sığınak, tuzak, mühimmat vb. tüm terörist ve düşman unsurları kolayca tespit edebilmektedir.

Arama Kurtarma Faaliyetlerinde De Kullanılabilecek!

Assuva Savunma Sanayi tarafından yüzde yüz yerli imkânlarla üretilen drone, AFAD, UMKE vb. arama kurtarma ekiplerince de rahatlıkla kullanılabilecek.

Ulaşılması zor ve engebeli arazilerde kullanılmak üzere yer altı ve yer üstü tüm arama kurtarma faaliyetleri için Assuva Drone kullanılabilir.

Assuva Savunma Sanayi Başkanı Remzi Başbuğ; 14 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu drone’nun gelecek kuşaklar için ilham vermesini ve daha iyilerinin üretilmesi için yerli sanayinin desteklenmesi gerektiği açıklamasında bulundu.