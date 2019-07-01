İmar Barışı ödemeleri uzatıldı
30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.
İmar Barışı ödemeleri uzatıldı
30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz