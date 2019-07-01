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Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp

Beşiktaş, Japonya’nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, altyapı konusunda Kochi’yle ortaklığa gidecek.

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Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp

Beşiktaş, Japonya’nın Kochi kulübüyle işbirliği anlaşmasına gitti. Siyah-beyazlılar, Japon kulübüyle ağustos ayında imzaları atacak. Şu anda Japonya’da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, kulüp yetkilileriyle görüşerek, özellikle altyapı konusunda Japon kulübüyle işbirliğine gidilmesinin detaylarını görüştü. Siyah-beyazlıların Uzak Doğu ve özellikle de Japonya’daki bilinirliğini artırmak amacıyla yapılan görüşme sonrasında Beşiktaş, Japonya’da futbol okulu açacak ve bu kulüple de işbirliği daha da geniş çevreye yayılarak devam edecek.

(Bozhan Memiş /İHA)

Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp

Beşiktaş, Japonya’nın Kochi kulübüyle kardeş kulüp oldu. Siyah-beyazlılar, altyapı konusunda Kochi’yle ortaklığa gidecek.

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