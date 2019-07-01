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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse’den sonra forvet bölgesine bir takviye daha yaptı ve uzun süredir dirsek temasında bulunduğu İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2001 doğumlu oyuncuyla 2023-2024 sezonunun sonuna dek resmi mukavele yapıldığı belirtildi. Öte yandan Allahyar ile yapılan imza törenine Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de katıldı.

İRAN MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

İran’ın Esteghlal kulübünde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 18 maçta 2 gol 2 de asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç golcü 7 Haziran’da da İran A Milli Takımıyla çıktığı ilk maçında 1 gol kaydetti.

(İHA)

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

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mask

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

3/4
mask

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

4/4
mask

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

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