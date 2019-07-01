Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü, “4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan’a gitmiyorum. Anladınız mı?” ifadelerini kullandı.
Diagne’nin adı son dönemde Arabistan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.
(İHA)
Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz