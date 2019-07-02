MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi (İHA)
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi (İHA)
Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz