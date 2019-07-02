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Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi (İHA)

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı" dedi

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