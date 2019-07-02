Türk askerinden Somali’de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı bünyesinde, Somali Piyade Taburu personelinden oluşturulan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timlerinin (METİ) eğitimlerine Somali’de bulunan Anadolu Kışlası’nda başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Türk askerinden Somali’de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Somali Piyade Taburu’nun Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri eğitimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz