Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
- 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
- 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
- (İHA)
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz