Haberler Ankara Haberler Ankara
- Dün 22:27 TSİ

ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

mask

ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı

ABD’nin 243. yıldönümü dolayısıyla ABD Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verildi. Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"ABD ile ilişkilerimizde en yoğun dönemi yaşıyoruz. Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz."

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, resepsiyonu düzenleyen personele teşekkür etti. Hovenier, yaptığı konuşmada, Türk-Amerikan ilişkilerinin özel olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile 1927 yılında başladığını ifade etti. Hovenier, geçen yıl birçok sorunla karşılaşıldığını fakat ilişkilerin ortaklığa ve ortak hedeflere dayandığını söyleyerek, David Satterfield’in yakın zamanda Türkiye’ye geleceğini kaydetti.

(İHA)

ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

2/2
mask

ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD’li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemizin güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD’nin daha somut desteğini görmek istiyoruz" dedi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz mask
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi mask
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı mask
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı mask
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fortune 500 Türkiye Araştırmasının Sonuçları Açıklandı.. İşte O Liste mask
Fortune 500 Türkiye Araştırmasının Sonuçları Açıklandı.. İşte O Liste
MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır" mask
MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır"

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL