​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem, önceki akşam sahne tasarımı, şarkıları, konukları ve enerjisiyle Harbiye’yi salladı. Esmer şarkısı ile sahneye giriş yapan Ertem, ilk olarak Cihan Nacar isimli siyah bir kıyafet tercih ederken sonrasında tasarımı Zeynep Tosun’a ait kırmızı bir elbiseyle çıktı dinleyicilerinin karşısına. Kıyafetlerinin yanı sıra Saara tacıyla da dikkat çeken Ertem, her anı özenle hazırlanan Harbiye konserinde büyük beğeni topladı.

KONUK SANATÇILAR İLE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI

Harbiye’deki ilk konserinde harika anlar yaşatan Ceylan Ertem, Bülent Ortaçgil, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu ile yaptığı düetlerle seyircisini adet mest etti. İlk olarak Bülent Ortaçgil ile düet yapan Ertem, Ortaçgil ile beraber ‘Beni Kategorize Etme’ ve ‘Bu İş Zor Yonca’ şarkılarını seslendirdi. Konserin ikinci kısmında ise ‘Peri’ ve ‘Kör Heves’ şarkılarında Ertem’e Mabel Matiz eşlik etti. Seyirciye son olarak Kenan Doğulu sürprizini hazırlayan Ertem, Doğulu ile ‘Aşk Oyunu’ ve ‘Aklım Karıştı’ şarkılarını söyledi.

SAHNEYE SIĞMADI KONUKLARIN ARASINA TAŞTI

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede enerjisi bir an olsun düşmeyen Ceylan Ertem, ‘Uçurtma’ şarkısında dinleyicinin yoğun tezahüratlarına kayıtsız kalamayarak sahneden indi ve seyircinin arasına karıştı.

SÜRPRİZ BİR KONUK DAHA

Ceylan Ertem seyirci ile uçurtma şarkısını söyledikten sonra sahneye dönerken yanına orkestra arkadaşlarından Cenk Erdoğanın kızı geldi. Ertem’e şarkısında eşlik eden Zeyno Erdoğan dinleyicileri ve Ertem’i kendine hayran bıraktı

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Bundan sonraki albümünün bir türkü albümü olacağının müjdesini paylaşan Ceylan Ertem, Aşık Mahzuni Şerif’ten ‘Yuh Yuh’ ve ‘Zalım’ türkülerini seslendirdi.

SEVENLERİYLE TURNEDE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Kerki-Solfej Açıkhava konserleri kapsamında Temmuz, Ağustos ve Eylül’de turneye çıkacak olan Ceylan Ertem, Altınoluk, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça ve Denizli’de sevenleriyle buluşacak.

19 Temmuz 2019 Cuma Altınoluk Amfi Tiyatro

20 Temmuz 2019 Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro

9 Ağustos 2019 Cuma Çeşme Amfi Tiyatro

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kuşadası AVM Açıkhava

16 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro

17 Ağustos 2019 Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

21 Eylül 2019 Cumartesi Denizli Açıkhava Tiyatrosu