Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:08 TSİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

mask

Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yele bir edilen! Sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe" paylaşımını yaparken, bordo mavililer ise "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun ’tertemiz’ şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

2/2
mask

Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Minik Serçeden Tazminat Davası! mask
Minik Serçeden Tazminat Davası!
Süreyya Yalçın'a 97 Milyon Dolar Miras Kaldı mask
Süreyya Yalçın'a 97 Milyon Dolar Miras Kaldı
Yeşilçam’ın Efsanesi 75 Yaşında! mask
Yeşilçam’ın Efsanesi 75 Yaşında!
Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de mask
Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı mask
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz mask
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL