Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yele bir edilen! Sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe" paylaşımını yaparken, bordo mavililer ise "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun ’tertemiz’ şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı
Fenerbahçe ve Trabzsonspor kulüplerinin resmi sosyal medya hesapları, 3 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz