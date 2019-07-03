Yeşilçam’ın Efsanesi 75 Yaşında!

Yeşilçam’ın efsanelerinden Kemal Sunal’ın ölümünün ardından tam 19 yıl geçti. Usta sanatçının sevenleri tarafından Kemal Sunal’ın 19. Ölüm yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin birçok farklı noktasında anma etkinlikleri yapılıyor. 19 yıl önce 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan Kemal Sunal her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı.

Türk sinemasının bugünkü değerini kazanmasında büyük etkisi bulunan Kemal Sunal 19. ölüm yıl dönümü anma etkinliklerinde sevenleri tarafından anıldı.

Aramızdan ayrılışının üzerinden tam 19 yıl geçen usta sanatçı Kemal Sunal eğer yaşasaydı bugün 75 yaşında olacaktı. Tüm Türkiye’nin kalbinde taht kuran Kemal Sunal; İnek Şaban, Apti Şakrak, Kibar Feyzo vb. yüzlerce karaktere can vererek bugün hala herkes tarafından tanınmaya ve sevilmeye devam ediyor.

Kemal Sunal Kimdir?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Saime ve Mustafa Sunal çiftinin üç çocuklarının en büyüğü olan Kemal Sunal’ın asıl memleketi Malatya’dır. Cemil ve Cengiz adında iki kardeşe sahip olan Kemal Sunal, Lise yıllarında, Zoraki Tabip isimli tiyatro eseriyle sanat hayatına ilk adımını atmıştır. Liselerarası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak hızlı bir yükselişe geçen Kemal Sunal, liseden sonra da profesyonel olarak sanat hayatına devam etmiştir.

Kenter Tiyatrosunda kısa süre çalıştıktan sonra, Pendik tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlayan Kemal Sunal, Bülent Kayabaş, Ayfer Feray vb. yeşilçamı birçok ustasıyla birlikte ilk dönemlerinde tanışmıştır.

Usta yönetmen Ertem Eğilmez’in bir filmiyle sinemayla tanışan Kemal Sunal bu başarısının ardından yüzlerce filmde başrol olarak yer almıştır.

Bugün bile yeri doldurulamayan bir komedyen olan Kemal Sunal filmleriyle; hem Türkiye’nin sosyolojik yapısına ışık tutmuş hem de güldürerek izleyicilerini düşündürmeyi başarmıştır. Sahnede ve ekran başında oldukça komik olan Kemal Sunal bir röportajında kendisini; soğuk ve az konuşkan bir insanım, şeklinde tanımlasa da izleyiciler tarafından tam tersi düşünülmektedir.

3 Temmuz 2000 yılında hayata veda eden usta oyuncu ardında bıraktığı yüzlerce sinema filmiyle ölümsüz sanatçılar arasına dâhil olmuştur. Tüm Türkiye’nin özlediği Kemal Sunal’ın bugün 19. Ölüm yıl dönümü...

Sosyal Medyadan Sunal’a Anma Mesajları!

Sosyal medya üzerinden birçok milyonlarca kullanıcı Kemal Sunal’ın 19. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda sevenleri tarafından unutulmayan Kemal Sunal’ı, birçok ünlü de Twitter üzerinden paylaşım yaparak, saygı ve özlem mesajlarını paylaştılar. Yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran Kemal Sunal yaşasaydı bugün 75 yaşında olacaktı.