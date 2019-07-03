Süreyya Yalçın'a 97 Milyon Dolar Miras Kaldı

Ünlü iş insanı ve NATO müteahhidi Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, uzun süredir yaşadığı Amerika’dan Türkiye’ye geldi. Sosyetenin tanınmış simalarından Süreyya Yalçın hem tatil yapmak hem de 2008 yılında İsviçre’de vefat eden babasından geriye kalan 97 Milyon Dolar değerindeki miras işlemleri için kısa süreliğine Türkiye’ye döndü.

Kardeşleri arasında uzun süredir devam eden miras davasında 10 yıllık bir sürecin ardından Süreyya Yalçın 97 Milyon Dolar mirastan pay almaya hak kazandı. 4 kardeşi tarafından mirastan men edilmeye çalışılan Yalçın, 4 ay önce mahkemenin sonuçlanmasıyla birlikte Miami’den Bodrum’a geldi.

Bodrum Türkbükü’nde uzun süre kalmayı planlayan Süreyya Yalçın, eşiyle birlikte Bodrum’da tatillerine devam ederken aynı zamanda sık sık İstanbul’a giderek miras işlemlerini gerçekleştirmek istediğini açıkladı.

Bodrum’un Pahalılığını Duydum, Umarım Kazıklanmayız!

Geçtiğimiz aylarda, ünlü NATO müteahhidi Faruk Yalçın’ın mirasını almaya hak kazanan Süreyya Yalçın, Amerika’nın Miami kentinden Bodrum’a geldi. Hem tatil hem de miras işlemleri için Türkiye’ye geldiğini ifade eden Yalçın; Bodrum’un pahalılığı malum, eşimle birlikte burada güzel bir tatil geçirmek istiyoruz, umarım kazıklanmayız, şeklinde açıklamada bulundu. Açıklanın devamında annesinin evinde kaldıklarını da ifade eden Süreyya Yalçın; ara ara İstanbul’a giderek babasından kalan 97 Milyon Dolarlık mirasın resmi işlemlerini bir an önce halletmek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Bodrum’da tatil yaparken 3 tane sodaya 250 TL ödediği için işletme sahiplerine sitem eden Süreyya Yalçın, zengin olabilir ama enayi asla değiliz, diyerek uzun süre gündemde ilk sıralarda yer almıştı.

Bodrum’un pahalılığından şikâyet eden ünlü sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 10 yıldır süren miras davasını da kazanarak 97 milyon dolar servetinde sahibi oldu.

Günlük 5 Bin TL’ye Tekne Kiraladılar!

Miras davasının sonuçlanmasının ardından eşiyle Türkiye’ye gelen Yalçın, günlük 5 Bin TL’den 1,5 aylığına tekne kiraladıkları ortaya çıktı. Teknede verdiği pozlarla ve mayolarıyla uzun süre gündemde kalan Süreyya Yalçın, Bodrum’daki pahalılıktan da şikâyet etmeyi sürdürdü.

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında gösterilen Faruk Yalçın’ın 2008’deki ölümünün ardından eşine ve çocuklarına 97 milyon dolar miras kalmıştı. Kardeşleri arasında miras paylaşımı nedeniyle 10 yıldır süren mahkemede geçtiğimiz aylarda sonuçlandı.

Mahkeme kararına göre Süreyya Yalçın’ın da mirastan pay almasına karar verildi.

Ağustos ayının sonuna kadar Bodrum Tükrbükü’nde kalması planlanan sosyetik güzelin, miras işlemlerini halletmek için sık sık İstanbul’a da gideceği düşünülmektedir.