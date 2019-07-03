Minik Serçeden Tazminat Davası!

Türk pop müziğin kraliçesi Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu, geçtiğimiz günlerde açtığı bir tazminat davasıyla gündemde ilk sıralarda yer aldı. Şarkısını izinsiz kullandıkları iddiasıyla Teknik Yapı Holding’e tazminat davası açan başarılı sanatçı, firma tarafından kullanılan şarkının söz yazarı ve bestecisinin kendisi olduğunu ve izinsiz olarak firmanın bu şarkıyı kullandığını, ifade etti.

İddiaya göre 5 yıldır izinsiz olarak kullanılan söz konusu şarkının, haksız kazanç elde etmek için kullanılmasının önüne geçmek için Sezen Aksu tarafından dava açıldı.

Sezen Aksu şarkılarını izinsiz kullandığı iddia edilen söz konusu firma; Teknik Yapı Holding A.Ş. tarafından da firma avukatı tarafından açıklama yapıldı. Firmanın açıklamasına göre; reklam hizmetlerini VEGA Reklam Şirketine yaptırdıklarını ve firmanın tüm reklam haklarının bu şirkete ait olduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında; Sezen Aksu’nun şarkıları izinsiz kullanılmışsa bunun sorumlusu reklam şirketidir, şeklinde yapıldı.

Şarkısının reklam ve haksız kazanç amacıyla bir yapı firması tarafından izinsiz olarak kullanıldığını söyleyen Sezen Aksu, avukatları aracılığıyla 55 Bin TL değerinde, Teknik Yapı ve Teknik Yapılar Holdinge maddi ve manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Açılan dava kapsamında yaklaşık 5 yıldır şarkısının izinsiz olarak kullanıldığını ifade eden Aksu; 45 Bin TL maddi ve 10 Bin TL manevi olmak üzere toplamda yapı firmasına 55 Bin TL değerinde tazminat davası açtı.

Teknik Yapı Holding tarafından da konuyla ilgili olarak, şirket avukatları tarafından resmi açıklama yapıldı. Firmanın açıklamasına göre; söz konusu şarkının bilgileri dışında, anlaştıkları bir reklam firması tarafından kullanıldığını ve bu şarkının kullanımından dolayı doğacak tüm sorumluluğun VEGA Reklam Şirketine ait olduğu belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında firma avukatları, haksız ve hiçbir dayanağı bulunmayan davanın reddi için yetkili makamlara başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Sezen Aksu tarafından izinsiz kullanılan şarkısı için açılan davada büyük bir karışıklık söz konusu. Firma avukatlarının yaptığı açıklamaya göre söz konusu şarkının, firmanın reklam haklarına sahip olan şirket tarafından kullanıldığı ve tüm sorumluluğun VEGA reklam şirketi olduğu belirtildi.

Reklam şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Teknik Yapı Holdingin iddiası mahkemece kabul edilirse, Sezon Aksu’nun açtığı 55 Bin TL’lik tazminat davasının asıl muhatabı reklam şirketi olacak.

İlerleyen günlerde Reklam şirketinin resmi bir açıklamada bulunması beklenmektedir. Sezen Aksu’nun açtığı tazminat davasının kısa sürede çözülmesi şuan için mümkün görünmüyor.