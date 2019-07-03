Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) 2019-2020 sezonunun eleme turları ve normal sezonu için resmi kura çekimi töreni, yarın İsviçre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde gerçekleşecek. Gelecek sezon BCL’de de mücadele edecek Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom’un normal sezondaki grup ve rakipleri de gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak. Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

BCL’in 2019-20 normal sezonunda; iki eleme turunda oynanacak müsabakaların ardından belli olacak 8 kulüp ve doğrudan katılım hakkı olan 24 kulüple birleşmesi ile toplam 32 kulüp yer alacak. Kura çekiminin tüm aşamalarında, aynı ülkeden hiçbir kulübün elemelerde veya normal sezonda birbiri ile eşleşmemesi güvence altına alınarak, ülke koruma prensibi uygulanacaktır. BCL’in eleme turları 17 Eylül’de, normal sezon ise 8 Ekim’de başlayacak.

ELEME TURLARI KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

1. ELEME TURU

Kulüp ve ülke sıralamasına göre 16 kulüp iki torbaya (seribaşı ve seribaşı olmayan) ve 8 çifte ayrılacak. Seribaşı olmayan kulüpler ilk maçlarını, seribaşı olan kulüpler ise ikinci maçlarını kendi sahalarında oynayacak. Maçlar 17 ve 20 Eylül’de oynanacak ve 8 kazanan takım, 2. Eleme Turu’na katılmaya hak kazanacak. Kura çekimi esnasında ilk önce seribaşı olmayan bir kulüp çekilecek ve ardından seribaşı kulüp çekilerek ilk maç belirlenecek. İşlem 8 çiftin tamamı oluşana kadar tekrarlanacak.

Seribaşı 8 kulüp (alfabetik olarak): Bakken Bears (Danimarka), Balkan Botevgrad (Bulgaristan), CSM CSU Oradea (Romanya), Donar Groningen (Hollanda), Fribourg Olympic (İsviçre), Kyiv-Basket (Ukrayna), Legia Warszawa (Polonya), Tsmoki-Minsk (Belarus).

Seribaşı olmayan 8 kulüp (alfabetik olarak): Falco Szombathely (Macaristan), Inter Bratislava (Slovakya), Kapfenberg Bulls (Avusturya), Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya), Keravnos (KKTC), SL Benfica (Portekiz), Södertlje Kings (İsveç), Z- Mobile Prishtina (Kosova).

2. ELEME TURU

Birinci Eleme Turu’ndan gelen 8 kulüp (seribaşı olmayan), Eleme Turu 2’ye doğrudan katılacak kulüplerle (seribaşı) eşleşecek şekilde çekilir. Maçlar 26 ve 29 Eylül’de oynanacak ve İkinci Eleme Turu’nun 8 galibi 2019-20 Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Kura çekimi esnasında ilk önce seribaşı olmayan bir kulüp ve ardından seribaşı kulüp çekilecek. Seribaşı kulüp seribaşı olmayan kulüp ile aynı ülkeden ise, seribaşı kulüp bir sonraki uygun yeri alacak. İşlem, 8 çiftin tümü oluşana kadar tekrarlanacak.

2. Eleme Turu’na doğrudan katılacak 8 kulüp: Lietkabelis (Litvanya),Mornar Bar (Karadağ), Nizhny Novgorod (Rusya), Polski Cukier Torun (Polonya), San Pablo Burgos (İspanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Telenet Giants Antwerp (Belçika), Ventspils (Letonya).

NORMAL SEZON

İkinci Eleme Turu’ndan gelen 8 kulüp, BCL normal sezonuna doğrudan katılım hakkı olan 24 kulüple birleşecek. İlk olarak İkinci Eleme Turu’ndan gelen 8 kulüp çekilecek ve ülke korunmasına ilişkin kurala uygun şekilde dört gruba (her grupta en fazla 2 takım) dağıtılacak. Doğrudan hak kazanan 24 kulüp de seribaşı ve seribaşı olmayan kulüpler olarak ayrılarak, ülke korunması kuralına uygun şekilde dört gruba dağıtılacak.

Seribaşı 12 kulüp (alfabetik olarak): AEK (Yunanistan), Bandırma BK (Türkiye), Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye), Brose Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çekya), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya), Neptunas Klaipeda (Litvanya), PAOK (Yunanistan), SIG Strasbourg (Fransa).

Seribaşı olmayan 12 kulüp (alfabetik olarak): Anwil Wloclawek (Polonya), BAXI Manresa (İspanya), Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (Fransa), Gaziantep (Türkiye), Happy Casa Brindisi (İtalya), JDA Dijon (Fransa), Peristeri Vikos Cola (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya), Tecnyconta Zaragoza (İspanya), Türk Telekom (Türkiye), UNET Holon (İsrail), VEF Riga (Letonya).

(İHA)

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor

Türk takımları Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom’un yer alacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun eleme turları ve grup kura çekimi yarın İsviçre’de yapılacak.