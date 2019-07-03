Haberler Ankara Haberler Ankara
- Dün 19:39 TSİ

Kruse, resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

mask

Kruse, resmen Fenerbahçe’de

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Kruse, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz hafta ön sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Kulübü, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurarak, "Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse’e, kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Kruse, resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
Kruse, resmen Fenerbahçe’de mask
Kruse, resmen Fenerbahçe’de
Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti mask
Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL