Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:26 TSİ

Erol Evgin'den Muhteşem Konser

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki ve Solfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

mask

Heyecanla beklenen “ Altın Düetler 2” albümünü geçtiğimiz günlerde yayınlayan Sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Teşekkür ederim

“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin; “Albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim” dedi.

Ajda benim çok eski dostum

Gazetecilerin “Ajda Pekkan’la düetiniz çok dikkat çekti” demesi üzerine Evgin; “Ajda, benim çok eski dostum. O bir Süperstar. Albümde ‘İçimdeki Fırtına’ yı birlikte okuduk, düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü” dedi.

Gençleri çok seviyorum

“Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise Evgin, “Gençleri, enerjilerini çok seviyorum. Onları destekliyorum. Ben de onlara ayak uydurmaya çalışıyorum” dedi.

Harbiye’ye tıklım tıklım doldurdu

Konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi.

Şarkılara özel danslar

Sanatçıya “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Eski Günler”, “Delilah” isimli şarkılarda Gökçe Sönmemiş’in şarkılara özel hazırladığı koreografiyle; Cem Celik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie İto, Melike Koper isimli dansçılar eşli ettiler.

Muhteşem final

Erol Evgin konserini büyük bir coşkuyla, hep bir ağızdan söylenen “ Sevdan Olmasa” isimli şarkısıyla sonlandırdı.

Erol Evgin Kerki-Solfej’in düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Erol Evgin’in Açıkhava konser takvimi;

26 Temmuz 2019 Cuma Bodrum Antik Tiyatro

27 Temmuz 2019 Cumartesi Datça Amfi Tiyatro

2 Ağustos 2019 Cuma Ayvalık Amfi Tiyatro

3 Ağustos 2019 Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro

16 Ağustos 2019 Cuma Kuşadası AVM Açıkhava

17 Ağustos 2019 Cumartesi Çeşme Amfi Tiyatro

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
Kruse, resmen Fenerbahçe’de mask
Kruse, resmen Fenerbahçe’de
Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti mask
Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL