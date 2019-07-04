En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir
Dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Albert Einstein, yaşamı boyunca sayısız insana rehberlik etmiş ve bilimsel çalışmalara ilham olmuştur. Albert Einstein’ın Yahudi asıllı bir aileye mensup olması, yaşadığı dönemde Almanya’da çok fazla otorite baskısıyla karşılaşmasına neden olmuştur. Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen Albert Einstein sözleri ve hayata yön veren düşünceleri bugün sayısız kişiye ilham olmaktadır.
Nobel Fizik Ödülüne layık görülmesinin ardından tüm dünyada ünü yayılan Albert Einstein, başarılarını sürekli olarak devam ettirmiş ve ölene dek önemli bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.
Albert Einstein Başarı Sözleri
Albert Einstein’ın en önemli çalışmaları arasında bulunan; Genel Görelilik Kuramı ve Kütle Enerji Eşitliği (E = mc²) dünyada yankı bulan önemli çalışmaları arasında görülebilir.
Çalkantılı yaşamı ve bilimsel alanda öncülüğü onun yüzyılın dehaları arasında anılmasına neden olmuştur. Hakkında sayısız film ve belgeselin yapıldığı Albert Einstein, dünya bilim tarihinin önde gelen isimlerinden biridir.
Albert Einstein’ın En Önemli Bilimsel Çalışmaları!
Albert Einstein’ın bilimsel çalışmaları başta, dünyanın en önemli ödülü olan Nobel Fizik Ödülü olmak üzere bilimsel birçok önemli ödüle layık görülmüştür.
Albert Einstein’ın çalışmaları arasında Görelilik Kurumları ve Kütle Enerji Eşitliği en bilinenler arasında yer almaktadır. Albert Einstein’ın bu bilimsel çalışmalarının yanı sıra; Fotoelektrik Etkisi, Brown Hareketi ve İstatistiksel Fizik, Bose – Einstein İstatistiği, Kuantum Fiziği ve Belirsizlik gibi daha birçok farklı alanda çalışmaları bulunmaktadır.
Albert Einstein’ın Hayatı
14 Mart 1879 yılında Almanya’nın Ulm kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğumundan bir sene sonra ailesiyle Almanya’nın en önemli kentlerinden biri olan Münih’e taşınmışlardır.
Küçük yaşlarda hastalandığı sırada babası tarafından hediye edilen bir pusula Albert Einstein’ın bilimsel merakının temelini oluşturmuştu. Eğitim hayatına başladığında klasik ve ezberci eğitimden hoşnut olmayan Albert Einstein, eğitimi boyunca öğretmenleriyle çok sık tartışmalar yaşamıştır.
1891 yılında mühendis olan amcasının da teşvikiyle cebirle tanışa Albert Einstein, cebir ve fizik alanında önemli başarılar elde edeceğinin ilk sinyallerini vermeye başlamıştı.
Yahudi kökenli bir aileye mensup olmasından dolayı 1933 yılından sonra Almanya’da eğitim ve öğretim alanında faaliyet göstermesi yasaklanan Albert Einstein, bu tarihten itibaren ABD’nin önde gelen üniversitelerinde dersler vermeye başladı.
18 Nisan 1955 yılında ölümünün ardından otopsi sırasında, Thomas Stoltz Harvey, Albert Einstein’ın beynini çalmıştır. Albert Einstein’ın beynin çalınması kısa sürede fark edilince tüm dünyada bu olay geniş yankı buldu.
Dünya bilim tarihi açısından önemli çalışmalarda bulunan Albert Einstein, geçen yüzyıllar içinde yaşayan en zeki insanlar arasında gösterilmektedir.
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri
- Kadınlar hep erkeklerin unuttuğu şeyler için, erkekler ise hep kadınların hatırladığı şeyler için üzülürler.
- Huzur zorla tutulamaz; ona sadece anlayışla ulaşılabilir.
- Dağınık masa, dağınık kafaya işaretse, boş masa neyin işaretidir?
- Merakın kendi varoluş nedeni vardır.
- Otoriteye körü körüne inanmak, gerçeğin en büyük düşmanıdır.
- Kişinin susması, her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur.
- Evrendeki en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir.
- Bir şey vermiyorsan, bir şey alamazsın. İyi insan olmazsan, iyilik bulamazsın.
- Her aptal bilebilir. Önemli olan anlayabilmektir.
- Bir insanın zekası cevaplarından değil, soracağı sorulardan anlaşılır.
- Eğer birçoğumuz eskimiş elbiselerimizden ve kalitesiz mobilyalarımızdan utanıyorsak, o halde eskimiş fikirlerimizden ve kalitesiz felsefelerimizden daha fazla utanmalıyız.
- Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bulamaz.
- İnsanlar neye lâyıksa, onu elde ederler sonunda.
- Bir öğretmenin en önemli marifeti, yaratıcılığa ve bilgiye duyulan hazzı uyandırmaktır.
- İnsanlara yapılacak en büyük hizmet, kendilerini yücelten şeylerle uğraşmalarını sağlamak ve böylece dolaylı olarak kendilerini zenginleştirmelerini mümkün kılmaktır.
- Düşünemeyecek kadar aklınızı kaybetmişseniz, beyin ölümünüz gerçekleşmiş demektir.
- İnsanın gerçek değeri, her şeyden önce kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda becerebildiğiyle belirlenir.
- Hayatımı aydınlatan ve zaman içinde hayatı neşeyle karşılama cesareti veren ideallerim hakikat, iyilik ve güzelliktir.
- Cevapları olan değil, soruları olan insanları dinleyin.
- Zekanın ölçüsü, gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar.
- İnsanlar arasında kendi gözüyle gören ve kendi yüreğiyle hissedenler çok azdır.
- Cahil insanlar kendilerini mükemmel görmeye, zeki insanlar ise yeteneklerini hafife almaya eğilimlidirler.
- Karşındakine yargılarınla değil, algılarınla yaklaş.
- Aşk, görevden daha iyi bir öğretmendir.
- Yaratıcılığın sırrı, kaynağını nasıl saklayacağını bilmektir.
- Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
- Gelecekte başarılı olacak insanlar, oraya geçmişten çalışarak ulaşmalıdır.
- Güçlüklerin göbeğinde fırsatlar yatar.
- Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan, insanlara ya da eşyalara değil.
- Hiçbir şeyi riske atmamak, aslında her şeyi riske atmaktır.
- Hata yapmayan insan yoktur. Kişinin insanlıktaki derecesi, hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.
- Savaşmak istiyorsan, kendi cahilliğinle savaş.
- Eğer günlük tutmaya son verirsek, insan ırkı için endişelenmeye başlayacağım.
- Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu, çalışmaya devam etmektir.
- Bilgelik dünyanın düzenini değiştirmekten çok, kendi isteklerini değiştirmektir.
- Yaratıcılığımın önündeki en büyük engel eğitimimdir.
- Eğer ufacık bir hayalin bile yoksa, kendini başarıya adama!
- 60 dakikam olsa, 55 dakikasını düşünmek, 5 dakikasını da aksiyon için kullardım.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz