En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?

Dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Albert Einstein, yaşamı boyunca sayısız insana rehberlik etmiş ve bilimsel çalışmalara ilham olmuştur. Albert Einstein’ın Yahudi asıllı bir aileye mensup olması, yaşadığı dönemde Almanya’da çok fazla otorite baskısıyla karşılaşmasına neden olmuştur. Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen Albert Einstein sözleri ve hayata yön veren düşünceleri bugün sayısız kişiye ilham olmaktadır.

Nobel Fizik Ödülüne layık görülmesinin ardından tüm dünyada ünü yayılan Albert Einstein, başarılarını sürekli olarak devam ettirmiş ve ölene dek önemli bilimsel çalışmalarına devam etmiştir.

Albert Einstein’ın en önemli çalışmaları arasında bulunan; Genel Görelilik Kuramı ve Kütle Enerji Eşitliği (E = mc²) dünyada yankı bulan önemli çalışmaları arasında görülebilir.

Çalkantılı yaşamı ve bilimsel alanda öncülüğü onun yüzyılın dehaları arasında anılmasına neden olmuştur. Hakkında sayısız film ve belgeselin yapıldığı Albert Einstein, dünya bilim tarihinin önde gelen isimlerinden biridir.

Albert Einstein’ın bilimsel çalışmaları başta, dünyanın en önemli ödülü olan Nobel Fizik Ödülü olmak üzere bilimsel birçok önemli ödüle layık görülmüştür.

Albert Einstein’ın çalışmaları arasında Görelilik Kurumları ve Kütle Enerji Eşitliği en bilinenler arasında yer almaktadır. Albert Einstein’ın bu bilimsel çalışmalarının yanı sıra; Fotoelektrik Etkisi, Brown Hareketi ve İstatistiksel Fizik, Bose – Einstein İstatistiği, Kuantum Fiziği ve Belirsizlik gibi daha birçok farklı alanda çalışmaları bulunmaktadır.

Albert Einstein’ın Hayatı

14 Mart 1879 yılında Almanya’nın Ulm kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğumundan bir sene sonra ailesiyle Almanya’nın en önemli kentlerinden biri olan Münih’e taşınmışlardır.

Küçük yaşlarda hastalandığı sırada babası tarafından hediye edilen bir pusula Albert Einstein’ın bilimsel merakının temelini oluşturmuştu. Eğitim hayatına başladığında klasik ve ezberci eğitimden hoşnut olmayan Albert Einstein, eğitimi boyunca öğretmenleriyle çok sık tartışmalar yaşamıştır.

1891 yılında mühendis olan amcasının da teşvikiyle cebirle tanışa Albert Einstein, cebir ve fizik alanında önemli başarılar elde edeceğinin ilk sinyallerini vermeye başlamıştı.

Yahudi kökenli bir aileye mensup olmasından dolayı 1933 yılından sonra Almanya’da eğitim ve öğretim alanında faaliyet göstermesi yasaklanan Albert Einstein, bu tarihten itibaren ABD’nin önde gelen üniversitelerinde dersler vermeye başladı.

18 Nisan 1955 yılında ölümünün ardından otopsi sırasında, Thomas Stoltz Harvey, Albert Einstein’ın beynini çalmıştır. Albert Einstein’ın beynin çalınması kısa sürede fark edilince tüm dünyada bu olay geniş yankı buldu.

Dünya bilim tarihi açısından önemli çalışmalarda bulunan Albert Einstein, geçen yüzyıllar içinde yaşayan en zeki insanlar arasında gösterilmektedir.