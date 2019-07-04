Diyanet İşleri Başkanlığından İslamofobi Hakkında Açıklama!

Dünyada Neo – Nazizm ve İslamofobi gibi kavramların yükselişe geçmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu konular hakkında önemli açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Hizmetleri Konferansında önemli açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyada yükselen islamofobi ve ırkçılık kavramları hakkında tüm dünya kamuoyunu ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda dünyada Müslümanlara karşı peş peşe yapılan terör saldırılarının masaya yatırıldığı konferans kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamofobinin önüne geçebilmek için neler yapabilecekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla görkemli bir törenle başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Erbaş, dünya genelinde islamafobinin yayılmasına yönelik yaptığı konuşması katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Diyanet İşleri Başkanından Önemli Terör Vurgusu!

2 – 5 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla başladı. Konferans kapsamında, Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki etkisi ve İslamafobiye karşı sergileyeceği tutumun tartışılması beklenmektedir.

Dünyada İslam ve Müslümanlara karşı artan nefret suçlarının önüne geçmek için konferans tarihleri boyunca önemli çalışmaların yapılması beklenmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Erbaş, özellikle terör örgütleri ve onları yönlendiren güçler hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar kapsamında Türkiye’nin dünya üzerinde İslamofobiyi azaltmak için önemli bir konumda bulunduğunun da altı çizildi.

İslamofobi Yayılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya!

Yeni Zelenda’da yapılan cami saldırısının ardından Avrupa ve diğer pek çok ülkede peş peşe gerçekleştirilen saldırılar, dünyada islamofobinin yayılmaya başlaması olarak yorumlanmaktadır. İslamofobi ve ırkçılığa karşı yeni bir yol haritası ve yurt dışı din hizmetleri planı oluşturmak amacıyla yapılan konferansta, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslamofobinin yayılmasının engellemeye yönelik yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Konferans boyunca konuşma yapan birçok kişi tarafından İslamofobinin dünya genelinde önemli bir yayılma ve yükseliş dönemine girdiğine vurgu yapan konuşmacılar, bu sorunların çözümü için önemli kararlar alınması gerektiğinin de altını çizdi.

2 ve 5 Temmuz tarihleri arasında tamamlanması beklenen Diyanet İşleri Başkanlığı 8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansında İslamofobiyi engellemeye yönelik önemli kararların alınması beklenmektedir.