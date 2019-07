Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri

Dünya üzerindeki neredeyse tüm bilgisayarlarda ve akıllı cihazlarda kullanılan Microsoft sisteminin yaratıcısı ve kurucu Bill Gates, dünyanın en zengin ve en zeki insanları arasında gösterilmektedir. Çarpıcı bir hayat hikâyesine sahip olan Bill Gates, aynı zamanda birçok insana ilham olan sözleriyle de, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmektedir.

İlham veren Bill Gates sözleri, insanalar arasında bu kadar önemli olmasının nedeni, Bill Gates’in hayat boyu sağladığı başarıdan kaynaklanmaktadır.

Hayatı ve servetiyle birçok filme konu olan Bill Gates, aynı zamanda sayısız gence de ilham olmuş ve hala ilham olmaktadır. Amerika Silokon Vadisinin efsanevi isimleri arasında yer alan Bill Gates, farklı yatırım projeleri ve Start - Up destekleriyle de genç ve parlak girişimcilere destek olmaktadır.

En güncel Bill Gates sözleri, birçok kişinin hayatında önemli etkiler bırakmakta ve çoğu insanın hayatını derinden etkilemektedir.

Bill Gates’in İlham Veren Hayat Hikâyesi!

Asıl adı William Henry Bill Gates III olan, Bill Gates, 28 Ekim 1955’te Amerika Seattle’da doğdu.

İki kişilik gücük şirketini önemli bir dünya markasına dönüştüren Bill Gates, hayatı boyunca birçok zorlu süreçten geçmek zorunda kalmıştır.

Ortaokul yıllarında yazılım ve teknolojiye ilgi duymaya başlayan Bill Gates çeşitli bilişim kurslarına giderek, oldukça erken yaşlarda bilgisayar yazılımı üzerine yeni üretkenlikler geliştirmeye başladı.

Güçlü Amerikan şirketlerinin bilgisayarlarını ücretsiz kullanmak ve yazılım alanında kendilerini geliştirmek için yakın dostu Paul Allen ile birlikte, şirketlerin veri trafik akışlarını ve yazılım hatalarını bulmaya başladılar. Kısa süre içinde arkadaşıyla birlikte uzmanlaşan Bill Gates, 20 Bin Dolar değerinde bir şirketin (Traf O – Data) doğmasını sağladı. Kısa sürede değeri artan şirketin satılmasının ardından, Amerika’nın güçlü silah işletmelerinden olan TRW’de staj gördü.

Bilgisayarların henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde, bilgisayarlarda kolay yazılımı sağlayabilmek için farklı bilgisayara yazılımları hazırlarken, kısa sürede MITS şirketinin teşvikiyle, Paul Allen ile Microsoft şirketini kurdular. Bu süreç zarfında 1975 yılında Harvard Üniversitesinde öğrenim gören Bill Gates, okulu bırakarak doğrudan kurdukları Microsoft üzerine yoğunlaştılar.

Dünyanın En Zengin Adamı Oldu!

2016 yılında yapılan araştırmalara göre 90 Milyar Doların üzerinde servete sahip olan Bill Gates, dünyanın en zengin insanı olarak kabul edilmektedir.

Dünya üzerindeki nerdeyse tüm bilgisayarların kullandığı Windows ve Microsoft sistemleri sayesinde Bill Gates’in saniyede 230 $ kazandığı düşünülmektedir.

Bill Gates’in serveti onu çalışma azminden ve mütevazılığından asla vazgeçirmemiştir. Bu nedenle bugün milyonlarca gence ilham olmaktadır.

Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri

Teknolojinin geleceği ve iş hakkında



1. "Nerd'lere iyi davranın. Kendinizi onun yanında çalışıyor bulma ihtimaliniz var."

2. "Başarıyı kutlamak güzel, ama başarısızlıkların derslerine kulak vermek daha önemlidir."

3. "Başarı alçak bir öğretmendir. Akıllı insanları kaybetmeyecekleri konusunda baştan çıkarır."

4. "İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin."

5. "Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayat insanları, kahvehaneyi bırakıp işe giderler."

6. "Çocukken çok fazla rüyam vardı ve sanırım bunların çoğu, çok okuma şansı bulduğum içindi."

7. "Mümkün olduğunca çok göç özgürlüğünün iyi bir şey olduğuna inanıyorum."

8. "Eğer iyi bir şey yapamıyorsanız, onun iyi görünmesini sağlayın."

9. "Aklımın yüzde 10'unu işle ilgili düşünmeye adıyorum. İş bu kadar karmaşık bir şey değil."

10. "Hayat sömestrlere ayrılmamıştır. Yazları tatile çıkamazsınız; çok az sayıda işçi size kendinizi bulmanızda yardımcı olacaktır. Bu işi kendi zamanınızda yapın."



Servet ve yatırım üzerine



11. "100 milyar dolarım var... Önümüzdeki 100 sene içinde her gün 3 milyon dolar harcayabileceğimi farkında mısınız? Bu da, eğer tek kuruş kazanmazsam."

12. " Sabır, başarının anahtar öğesidir."

13. "Zengin dünya, 6 milyarın 4 milyarının nasıl yaşadığının farkında mı? Eğer farkında olsaydık, yardım etmek ister, katılımda bulunmak isterdik."

14. "Kapitalizm, insanları motive eden muhteşem bir şeydir. Muhteşem buluşların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak dünyanın bu büyük hastalıklı bölümünde bizi yarı yolda bırakıyor."

15. "Yaratıcı kapitalizm, diğerlerinin servete olan bu ilgisini alır ve kendi servetimize olan ilgimizle bağlayarak ikisinin de ilerlemesini sağlar. Kendiyle-ilgilenme ve diğerlerinin daha geniş bir insan çemberine hizmet edebileceği kaygısı adındaki melez motora kendinle-ilgilenme sonucunda ulaşılabilir."

16. "Hayırsever işler hakkında düşünmekten uzağa sürüklenmiştim. Bu, varlığım yeteri kadar büyüyene, Melinda ve ben zenginliğin sadece çocuklara geçecek bir şey olmadığını konuşana dek sürdü."

17. "Hayatınızın aynı döneminde para kazanmak istediğiniz bir toplantı ile para vermek istediğiniz başka bir toplantıda bulunmayı biraz kafa karıştırıcı buldum."

18. (Dünyanın en zengin adamı olmasıyla ilgili) "Olmamak isterdim... Bundan gelen iyi hiçbir şey yok. Bunun sonucu olarak daha çok görünür oluyorsunuz."

19. "... Microsoft hisseleri ile aynı performansı göstermemden dolayı kimse benden daha az mutlu olamaz! Bu sene onlarca milyar dolar kaybettim - bu birçok kişinin hayatı boyunca kazandığı paradan daha fazla."

Liderlikle ilgili



20. " Teknoloji sadece bir araç. Çocuklara beraber iş yapmayı öğretmek ve motive etmek için en önemli olanı, öğretmendir."

21. "Sonraki yüzyılda diğerlerini güçlendiren kişiler lider olacaklar."

22. "Her çocuğu inanılmaz bir yolla eğitmiyorsak, her şehir temizlenmemişse, yapacağımız şeyler hiç de az değildir."

23. "Öğretmeninizin sert olduğunu düşünüyorsanız, bir patronunuz olana kadar bekleyin. Onun görev süersi yoktur."

24. "Bitiş çizgisiyle ilgili bir hayalim olsaydı, sizce onu seneler önce geçmiş olmaz mıydım?"

25. "Davranışı değiştirmeye yönelik çok para harcadık."

26. "Önümüzdeki yüzyılda daha evrensel bir düşüncenin hakim olacağını düşünüyorum. Sadece 'ülkem iyi işler yapıyor' demeyecek, dünyayı da düşüneceksiniz."

27. "Bu beklenmeyen pozisyona geldiğimde, payıma birçok sorumluluk düştü."

28. "İncelik ve cömertlik gibi eski fikirler, dünyamızın dışında programlanmış olan bug'lar (hatalar) olmalılar. Ve bu soğuk, hissiz makineler bize yol gösteriyorlar."

29. "En mutsuz müşterileriniz, öğrenmeniz için en büyük kaynağınızdır."

30. "General Motors, tekonlojisini bilgisayarlar gibi geliştirseydi, 1.000 MPG kapasitesinde 25 dolarlık arabalar sürüyor olurduk."

31. "Fikri haklar, bir muz kadar raf ömrüne sahiptir."

32. "İnsanlara sorunları ve çözümleri gösterirseniz, harekete geçerler."

33. "Washington'da varlığımız olmak zorunda olmasından dolayı özür dilerim. İlk 16 yılımız boyunca bunların hiçbiri olmadan mücadele ettik. Washington'da hiçbir politik ziyarette bulunmadım ve burada kimsemiz yok. Biz sadece muhteşem yazılımlar üretiyoruz."

34. "İş için kullanılan teknolojinin ilk kuralı, verimli bir işleme uygulanan otomasyon, verimliliği artıracaktır. İkincisi ise verimsiz bir işe uygulanan otomasyonun verimsizliği artıracağıdır."

35. "Bu, iş dünyasına girmek için inanılmaz bir zaman. Çünkü bu iş, önümüzdeki 10 sene içinde geçtiğimiz 50 yıldakinden fazla değişecek."

36. "İster Google, ister Apple, ister ücretsiz yazılım olsun, inanılmaz rakiplerimiz var bu bizi hazır tutuyor."

37. "Microsoft'ta sayısız parlak fikir var, ancak bunların hepsinin yukarıdan geldiği düşünülüyor - korkarım bu pek doğru değil."

38. "İnternet, satın alıcıyı ve satıcıyı direkt olarak karşı karşıya getirerek ve ikisi hakkında birbirine daha fazla veri sağlayarak 'tartışmasız kapitalizm'in oluşmasına yardımcı olacak."

39. "Her zaman kendimize söylüyoruz. 'Yenilik yapmak zorundayız. Bir atılımla ortaya çıkmalıyız.' Aslında varolan yazılımı kullandıkça bize hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece yaptığımız yenilikler için ödeme yapılıyor."



Bilgisayarlar ve teknoloji hakkında



40. "Bir notebook'un en iyi tarafı, ona ne kadar çok şey koyarsayız koyun, ağırlaşmaması ve büyümemesi."

41. "Yeni bir standart oluşturmak sadece biraz farklı olmakla olmaz. Bu gerçekten yeni ve insanların hayallerini yakalayan bir şey olmalıdır. Şimdiye kadar gördüğüm tüm makineler arasında Macintosh, bu standardı tek yakalayan makine."