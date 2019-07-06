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Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri

Son zamanların en sevilen isimlerinden Ayta Sözeri, Kerki Solfej’in düzenlediği Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye’de sahneye çıktı. Sahneye çıktığında heyecan ve mutluluğu her halinden belli olan Ayta Sözeri; “Bu benim ilk Harbiye konserim. 30 yıldır şarkı söylüyorum ilk defa dilim damağım kurudu. Bir de ne yalan söyleyeyim bu kadar kalabalık olacağınızı tahmin etmiyordum. Ne iyi ettiniz de geldiniz” diyerek seyircisine teşekkür etti.

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HARBİYE’DE AÇIKHAVA GAZİNOSU

ASSOLİST AYTA SÖZERİ BELKIS ÖZENER SÜRPRİZİ

KARIŞIK KASET

Ayta Sözeri repertuarını oluştururken şarkılarını nasıl seçtiğini seyirciye anlatırken, “Hangi şarkıları seçeceğimi düşünürken eskiden sevdiğimiz şarkılardan sevdiklerimize karışık kaset yaptığımız aklıma geldi. Bende size en sevdiğim şarkılardan karışık bir kaset yaptım” dedi.

Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri Harbiye'yi dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.

AYTA SÖZERİ'YE ÜNLÜ AKINI

Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Birce Akalay, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, İsmail Ege Şaşmaz, İpek Tanrıyar-Murat Evler, Elif Can Ongurlar, Özlem Conker, Sebahat Kumaş, Neşe Kelsoy gibi isimler Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasındaydı.

GÖKÇE BAHADIR'I SAHNEYE DAVET ETTİ

Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yaptı.

DUAYEN BELKIS ÖZENER HARBİYE'DE

Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısı ile sahneye çıkan Belkıs Özener Harbiye seyircisinin alkışlarına boğuldu. Seyircinin bu ilgisine karşılıksız kalmayan Özener, 'Benim Gözüm Sende' şarkısında sahneden inerek kalabalığa karıştı. 'Geçse de Gençlik Çağım' ile seyirciye veda eden Belkıs Özener, "Ayta bir başka. Çok saygılı, sevgi dolu, ve değerli bir müzisyen" diyerek Ayta Sözeri'ye teşekkür etti.

Yaz boyu Türkiye turnesine çıkacak olan Sözeri, açıkhava konserlerine Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Datça, Altınoluk ve Ayvalık’ta devam edecek.

Ayta Sözeri Konser Takvimi:
28 Temmuz Pazar – Bodrum Antik Tiyatro
2 Ağustos Cuma – Çeşme Amfi Tiyatro
3 Ağustos Cumartesi – Kuşadası AVM Açıkhava
4 Ağustos Pazar-Datça Amfi Tiyatro
12 Ağustos Pazartesi - Altınoluk Amfi Tiyatro
13 Ağustos Salı – Ayvalık Amfi Tiyatro

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Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yaptı.

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'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yapti.

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