FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri bir bir yaprak dökümü yaşamaya başladı. Düşen reytinglerle birlikte bir dizinin daha yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Ekranlardan ayrılacak olan dizinin neden veda ettiği de ortaya çıktı! El kol boşaltan bu durum, görenlerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sezonun başlamasıyla birlikte FOX TV ekranlarında birçok dizi başlamış, birçok dizi ise ekranlardaki macerasına son vermek zorunda kalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken dizilerin vedaları ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Şimdi bir dizinin daha ekranlara sessiz sedasız veda edeceği resmen açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.