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20 Nis 2022 - 16:22

FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri bir bir yaprak dökümü yaşamaya başladı. Düşen reytinglerle birlikte bir dizinin daha yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Ekranlardan ayrılacak olan dizinin neden veda ettiği de ortaya çıktı! El kol boşaltan bu durum, görenlerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…