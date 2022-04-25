- 25 Nis 2022 - 11:12 G: 25 Nis 2022 - 12:05

FOX TV'den Kendini Bitirecek Radikal Karar! O Dizinin de Sonu Geldi, O Dizi de Bitti! El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri bir bir yaprak dökümü yaşamaya başladı. Düşen reytinglerle birlikte bir dizinin daha yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü. Ekranlardan ayrılacak olan dizinin neden veda ettiği de ortaya çıktı! El kol boşaltan bu durum, görenlerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sezonun başlamasıyla birlikte FOX TV ekranlarında birçok dizi başlamış, birçok dizi ise ekranlardaki macerasına son vermek zorunda kalmıştı. Dikkatleri üzerine çeken dizilerin vedaları ise yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Şimdi bir dizinin daha ekranlara sessiz sedasız veda edeceği resmen açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Nis 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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