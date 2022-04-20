Survivor All Star’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Kıyamete Hazır Olun; Nisa, Atakan, Batuhan Sevenleri Yıkılacak! Paramparça Oldular…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da yeni takımlar kurulmaya başlandı! Acun Medya’nın toplantılara başladığına dair yorumlar arka arkaya gelmişti. Kıyametin çanları çalınmaya başlanmıştı ki, Atakan, Nisa ve Batuhan sevenlerine gelen kötü haber şok etti! Paramparça olan isimlerin sevenleri de yeni takımları görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yağmur Banda’nın elenmesiyle birlikte iki takımında karışacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen duyurulmuştu. Gönüllüler takımının eksilmemesi, Ünlüler takımının da kemik kadroya düşmesi, Ünlüler takımının oyun kazanma olasılığını artıyordu. Basına sızdırılan verilerle birlikte yeni takımların oluştuğu da ortaya çıktı! Peki, Survivor All Star’ın yeni takımlarında kimler var?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.