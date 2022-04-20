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20 Nis 2022 - 16:49

Survivor All Star’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Kıyamete Hazır Olun; Nisa, Atakan, Batuhan Sevenleri Yıkılacak! Paramparça Oldular…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor’da yeni takımlar kurulmaya başlandı! Acun Medya’nın toplantılara başladığına dair yorumlar arka arkaya gelmişti. Kıyametin çanları çalınmaya başlanmıştı ki, Atakan, Nisa ve Batuhan sevenlerine gelen kötü haber şok etti! Paramparça olan isimlerin sevenleri de yeni takımları görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…