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22 Nis 2022 - 19:06

Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yüreklere Acı Verdi! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mesut karakteri seyircilerin gözyaşlarına neden oluyor. Acı dolu bir hikayesiyle Üç Kız Kardeş dizisine giriş yapan Mesut karakterinin hikayesi ortaya çıktı! Yürekleri yakan yıkan Mesut’un sonuna binlerce kişi ise “Kadersiz çocuğum” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…