- 20 Nis 2022 - 21:05

Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mesut karakteri seyircilerin gözyaşlarına neden oluyor. Acı dolu bir hikayesiyle Üç Kız Kardeş dizisine giriş yapan Mesut karakterinin hikayesi ortaya çıktı! Yürekleri yakan yıkan Mesut’un sonuna binlerce kişi ise “Kadersiz çocuğum” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarına damgasını vuran Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterinin bir anda Sadık ve Nesrin evinde kalıcı misafir olması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisindeki Mesut’un asıl hikayesi ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Nis 2022 - 21:05 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eller Kollar Titriyor, Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor… mask
Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eller Kollar Titriyor, Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor…
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!” mask
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!”
Yargı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı, İşler Karıştı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar… mask
Yargı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı, İşler Karıştı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…
Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! mask
Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer – Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer – Türkan Boşanıyor! Türkan Hamile Olduğunu Bile Bile Somer’e Tekmeyi Bastı! Neler Olacak Neler…
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Sadakatsiz Dizisinde Yeni Düğün Var! Derin Çılgına Döndü... Volkan’a Tokat Gibi Cevap Verecek! Duyanların Ağızları Yarım Metre Açık… Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinde Yeni Düğün Var! Derin Çılgına Döndü... Volkan’a Tokat Gibi Cevap Verecek! Duyanların Ağızları Yarım Metre Açık… Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı!
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha…
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!” mask
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!”
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi! mask
Gönül Dağı Dizisinden Veysel Canları Yaka Yaka Ayrıldı! Cemile’nin Acı Bağırışları Yürekleri Sızlattı! Geri Dönüşü Olmayan Yola Girdi!
Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…” mask
Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…”
Yargı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı, İşler Karıştı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar… mask
Yargı Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı, İşler Karıştı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…
Survivor Nagihan Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti, Devam Etmeyi Kabul Edemedi! Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı’nın Sözlerinden Sonra Taş Yemeği Kabul Etti, Devam Etmeyi Kabul Edemedi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı!
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha…
Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eller Kollar Titriyor, Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor… mask
Yasak Elma Dizisinden Yıldız’ın Nasıl Ayrılacağı Ortaya Çıktı! Eller Kollar Titriyor, Halit Can Anasız Kalacak! Televizyon Dünyası Yıkılıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status