Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mesut karakteri seyircilerin gözyaşlarına neden oluyor. Acı dolu bir hikayesiyle Üç Kız Kardeş dizisine giriş yapan Mesut karakterinin hikayesi ortaya çıktı! Yürekleri yakan yıkan Mesut’un sonuna binlerce kişi ise “Kadersiz çocuğum” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarına damgasını vuran Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterinin bir anda Sadık ve Nesrin evinde kalıcı misafir olması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisindeki Mesut’un asıl hikayesi ne?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.