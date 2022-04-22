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22 Nis 2022 - 19:06

Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Olay! Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Seyirciyi Şaşırttı! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Esat ve Gülben’in kısa bir süre önce çocuklarının cinsiyeti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çocuklarının adı resmen açıklandı! Akıl beyin yanarken; kararları ise şok içerisinde bıraktı! Görenleri çılgına çeviren bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…