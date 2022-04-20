Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Esat ve Gülben’in kısa bir süre önce çocuklarının cinsiyeti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çocuklarının adı resmen açıklandı! Akıl beyin yanarken; kararları ise şok içerisinde bıraktı! Görenleri çılgına çeviren bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldız dizisi konumuna gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin değişimi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Bambaşka birisine dönüşen Ezgi Mola, dizinin son bölümünde fark yaratmıştı. Gülben ve Esat’ın bebeklerinin adının ortaya çıkması ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.