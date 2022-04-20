- 20 Nis 2022 - 21:08

Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Esat ve Gülben’in kısa bir süre önce çocuklarının cinsiyeti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise çocuklarının adı resmen açıklandı! Akıl beyin yanarken; kararları ise şok içerisinde bıraktı! Görenleri çılgına çeviren bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldız dizisi konumuna gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin değişimi ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Bambaşka birisine dönüşen Ezgi Mola, dizinin son bölümünde fark yaratmıştı. Gülben ve Esat’ın bebeklerinin adının ortaya çıkması ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Nis 2022 - 21:08 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Kara Tahta Dizisi 4. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında… mask
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında…
Survivor All-Star 84. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 20 Nisan 2022 84. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 84. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 20 Nisan 2022 84. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Baba Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 57. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Sadakatsiz Dizisi 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 57. Bölüm Full İzle! 20 Nisan Sadakatsiz Dizisi 57. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 20. Bölümü 2022 Full İzle! 19 Nisan 2022 Destan Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 9. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 9. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 9. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2022 Masumlar Apartmanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumlar Apartmanı 67. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2022 Masumlar Apartmanı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 28. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 28. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında… mask
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında…
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Acı Haber Geldi! “Çok Kötüyüm” Dedi, Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Adeta Kıran Girdi, Görenler Yıkıldı!
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Yangınları Çağırdı! Elbisesi Olay Oldu; Nefesler Kesildi! İçine Giydiği Bralete Bir Bakan Bir Daha…
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!” mask
Gönül Dağı’nda Rıfat’ın Karısı Mihriban Alev Alev Yaktı! Dizideki Halinden Eser Yok; Bikiniler, Miniler Arka Arkaya… “Meryem Çatla!”
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Boşanıyor Mu? Aldatma, İhanet, İmam Nikahı… Bebek Bekleniyordu, Ayrılık Geldi! Neler Oluyor?
Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…” mask
Alişan Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Buse Varol Bile Sesini Bastıramıyor; Ağzına Geleni Söyledi! Tokat Gibi Yanıt… “300 TL Verip…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında… mask
Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında…
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor… mask
Masumlar Apartmanı Esat ve Gülben’in Çocuklarının Adı Şok Etti! Akıl Beyin Yanıyor; Kararları Şok Etti! Görenler Çılgına Dönüyor…
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…” mask
Üç Kız Kardeş Dizisindeki Mesut’un Hikayesi Yürekleri Yaktı Yıktı! Sonu Ortaya Çıktı, Gözyaşları Sel Olup Akacak! “Kadersiz Çocuğum…”
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV Bir Dizinin Daha Dizini Kırdı! Ekranlardan Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa, Barış Murat Yağcı’ya Halen Aşık Mı? Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Ogeday Girişken Bileklerini Kesebilir! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status