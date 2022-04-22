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22 Nis 2022 - 19:05

Survivor Yarışması İptal Oluyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler alt üst oldu! Yayından kaldırıldığı ve RTÜK’ün devreye girdiği ortaya çıktı! Kavga, gürültü ce kıyametin sonu felaketle biterken; RTÜK’ün vermiş olduğu karar yıkıcı oldu! Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında yaşananlar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…