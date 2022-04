Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında birde eleme yaşanmıştı. Yağmur Banda’nın ekranlara ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Şok içerisinde bırakan bir gelişme ise Survivor All Star yarışmasından geldi! Yayından kaldırıldığı ortaya çıkan Survivor, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!