Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler alt üst oldu! Yayından kaldırıldığı ve RTÜK’ün devreye girdiği ortaya çıktı! Kavga, gürültü ce kıyametin sonu felaketle biterken; RTÜK’ün vermiş olduğu karar yıkıcı oldu! Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında yaşananlar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında birde eleme yaşanmıştı. Yağmur Banda’nın ekranlara ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Şok içerisinde bırakan bir gelişme ise Survivor All Star yarışmasından geldi! Yayından kaldırıldığı ortaya çıkan Survivor, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.