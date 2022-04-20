- 20 Nis 2022 - 21:08

Survivor Yarışması Yayından Kaldırılıyor! RTÜK Devreye Girdi; Kavga, Gürültü, Kıyametin Sonu Felaketle Bitti! Neler Oldu Neler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da dengeler alt üst oldu! Yayından kaldırıldığı ve RTÜK’ün devreye girdiği ortaya çıktı! Kavga, gürültü ce kıyametin sonu felaketle biterken; RTÜK’ün vermiş olduğu karar yıkıcı oldu! Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında yaşananlar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında birde eleme yaşanmıştı. Yağmur Banda’nın ekranlara ve hayallerine veda etmek zorunda kalmıştı. Şok içerisinde bırakan bir gelişme ise Survivor All Star yarışmasından geldi! Yayından kaldırıldığı ortaya çıkan Survivor, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Nis 2022 - 21:08 Ankara- Yaşam

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