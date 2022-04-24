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24 Nis 2022 - 03:54

Fahriye Evcen Dizide Artık Olmayacak! Alparslan Büyük Selçuklu'da Ayrılık Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, tüm heyecanıyla yoluna devam ediyor. Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in dizi hakkında vermiş olduğu kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; ayrılma sebebi de ortaya çıktı! Meğer işleyişin arkasında…