Fahriye Evcen’den Alparslan Büyük Selçuklu Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Meğer İşleyişin Arkasında…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, tüm heyecanıyla yoluna devam ediyor. Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in dizi hakkında vermiş olduğu kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; ayrılma sebebi de ortaya çıktı! Meğer işleyişin arkasında…
Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her bölümüyle büyük bir ilgiyi topluyor. Tarihi bir dizi oluşundan dolayı tüm izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, Fahriye Evcen diziden ne zaman ve neden ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.