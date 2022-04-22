- 22 Nis 2022 - 19:04

Fahriye Evcen'den Üzüntülü Haber! Alparslan Büyük Selçuklu Ayrılık Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu, tüm heyecanıyla yoluna devam ediyor. Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in dizi hakkında vermiş olduğu kararsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; ayrılma sebebi de ortaya çıktı! Meğer işleyişin arkasında…

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi her bölümüyle büyük bir ilgiyi topluyor. Tarihi bir dizi oluşundan dolayı tüm izleyicilerin dikkatini üzerine çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in diziden ayrılacağı ortaya çıktı! Peki, Fahriye Evcen diziden ne zaman ve neden ayrılacak?

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22 Nis 2022 - 19:04 Ankara- Yaşam

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