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20 Nis 2022 - 19:26

Survivor Nisa – Barış Aşkının “Çirkin” Perde Arkası Ortaya Çıktı! Dayak, Aldatma, İhanet… Sırlar Mideleri Bulandı; Ağızlar Yarım Metre Açık!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 döneminde bulunan Nisa – Barış çifti yarışmadan sonra sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkilinin aşk yaşadığı dönemdeki sırlarda ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine birçok kişi “Çirkin” ve “Mide bulandırıcı” buldu! Dayak, aldatma ve ihanetin ortaya çıkmasıyla birlikte perde arkası da şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…