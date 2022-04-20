Survivor Nisa – Barış Aşkının “Çirkin” Perde Arkası Ortaya Çıktı! Dayak, Aldatma, İhanet… Sırlar Mideleri Bulandı; Ağızlar Yarım Metre Açık!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 döneminde bulunan Nisa – Barış çifti yarışmadan sonra sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkilinin aşk yaşadığı dönemdeki sırlarda ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine birçok kişi “Çirkin” ve “Mide bulandırıcı” buldu! Dayak, aldatma ve ihanetin ortaya çıkmasıyla birlikte perde arkası da şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümlerinin birinde Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’nı kendisini aşırı derede kıskandığını açıklamıştı. Yağcı’nın telefonlarını karıştırdığını açıklayan Nisa Bölükbaşı, ilişkilerinin perde arkasını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.