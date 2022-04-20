- 20 Nis 2022 - 19:26 G: 20 Nis 2022 - 19:43

Survivor Nisa – Barış Aşkının “Çirkin” Perde Arkası Ortaya Çıktı! Dayak, Aldatma, İhanet… Sırlar Mideleri Bulandı; Ağızlar Yarım Metre Açık!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 döneminde bulunan Nisa – Barış çifti yarışmadan sonra sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkilinin aşk yaşadığı dönemdeki sırlarda ortaya çıkmaya başladı. Bunun üzerine birçok kişi “Çirkin” ve “Mide bulandırıcı” buldu! Dayak, aldatma ve ihanetin ortaya çıkmasıyla birlikte perde arkası da şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının yayınlanan bölümlerinin birinde Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı’nı kendisini aşırı derede kıskandığını açıklamıştı. Yağcı’nın telefonlarını karıştırdığını açıklayan Nisa Bölükbaşı, ilişkilerinin perde arkasını araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Nis 2022 - 19:26 Ankara- Yaşam

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