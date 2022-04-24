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24 Nis 2022 - 04:21

Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …

ATV ekranlarının bu sezonki en çok ilgili gören yapımları arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana almaya devam eden Destan dizisinin parlayan yıldızı dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli oldu. Genç oyuncu Batuga karakterinde gösterdiği performans ile seyircisinden inanılmaz bir takdir alırken; dizinin izleyicisinin de sıklıkla markaj altına aldığı isimlerden biri haline geldi. İşte Edip Tepeli ve eşi Ayşecan Tatar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...