Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
ATV ekranlarının bu sezonki en çok ilgili gören yapımları arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana almaya devam eden Destan dizisinin parlayan yıldızı dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli oldu. Genç oyuncu Batuga karakterinde gösterdiği performans ile seyircisinden inanılmaz bir takdir alırken; dizinin izleyicisinin de sıklıkla markaj altına aldığı isimlerden biri haline geldi. İşte Edip Tepeli ve eşi Ayşecan Tatar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
ATV ekranlarının bu sezonki en çok ilgili gören yapımları arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana almaya devam eden Destan dizisinin parlayan yıldızı dizide Batuga karakterine hayat veren Edip Tepeli oldu. Genç oyuncu Batuga karakterinde gösterdiği performans ile seyircisinden inanılmaz bir takdir alırken; dizinin izleyicisinin de sıklıkla markaj altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Öte yandan Edip Tepeli’nin kiminle evli olduğunu öğrenenler, adeta hayretler içerisinde kaldı! Peki, Destan dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli kiminle evli? Ayşecan Tatari kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ayşecan Tatari hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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24 Nis 2022 - 04:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.