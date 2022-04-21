Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna yaklaşan Türkiye için bayram telaşı da başladı. İkramlıklardan bayramlıklara kadar pek çok alışverişin yapıldığı Türkiye’de vatandaşlar son oruç haftası için geri sayıma başlarken; Ramazan Bayramı’nda açık olup, olmayacak olan kurumlar da netleşir hale geldi. Öte yandan Ramazan Bayramı’nda bankaların açık olup, olmayacağını merak eden vatandaşlar da bu netleşme ile birlikte kafalarındaki sorulara cevap bulmaya başladı. Peki, bankalar Ramazan Bayramı tatilinde hangi günler açık? Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe günü bankalar açık mı? İşte, detaylar…