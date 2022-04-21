Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…

Ramazan Bayramı’nı coşku ile kutlamak için geri sayıma geçen vatandaşlar, bu yılın son oruçlarını tutup, son iftar yemeklerinde buluşuyor. Git gide yaklaşan Ramazan Bayramı, resmi tatil süresi ile tüm vatandaşlar tarafından merak edilirken; vatandaşların bayram öncesi merak ettiği tek konu resmi tatilin süresi olmuyor. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu yılda olukça yaygın bir hizmet ağına sahip olan kargoların bayramda çalışıp çalışmayacağı da büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, bayramda kargolar açık mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda bugün kargolar çalışıyor mu? İşte Ramazan Bayramı’nda kargo şirketlerinin gün gün çalışma saatleri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...