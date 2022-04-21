Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu
Reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Yeşilcam'ın unutulmaz filminin olan Ah Nerede dizisinin müjdesi ise, 10. Ev yapım şirketinden geldi! Peki, Ah Nerede dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçmişte sezon başında seyirci ile buluşmaya başlayan diziler, günümüzde sezonun ortasında hatta sezonun sonunda dahi başlar hale geldi. Özellikle televizyon izleyicisinin çok fazla seçeneğinin olması nedeniyle çabucak tükettiği diziler, reytinglere yenik düşmesi halinde de anında yayından kaldırılır oldu. Reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Ah Nerede dizisinin müjdesi ise, 10. Ev yapım şirketinden geldi! Peki, Ah Nerede dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Ah Nerede dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 22:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.