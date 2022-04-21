- 21 Nis 2022 - 22:24

Yeşilçam'ın İzlenme Rekoru Kıran Filminden Güzel Haber! 'Ah Nerede' Dizi Oluyor! İşte Oyuncu Kadrosu

Reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Yeşilcam'ın unutulmaz filminin olan Ah Nerede dizisinin müjdesi ise, 10. Ev yapım şirketinden geldi! Peki, Ah Nerede dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçmişte sezon başında seyirci ile buluşmaya başlayan diziler, günümüzde sezonun ortasında hatta sezonun sonunda dahi başlar hale geldi. Özellikle televizyon izleyicisinin çok fazla seçeneğinin olması nedeniyle çabucak tükettiği diziler, reytinglere yenik düşmesi halinde de anında yayından kaldırılır oldu. Reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Ah Nerede dizisinin müjdesi ise, 10. Ev yapım şirketinden geldi! Peki, Ah Nerede dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Ah Nerede dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

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21 Nis 2022 - 22:24 - Dizi Haberleri

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