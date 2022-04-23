Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Çetin bir kışın ardından serin bir bahar geçiren Ankaralılar, şimdiden yazı dört gözle beklemeye başladı. Hafta sonu planlarını hava durumuna göre yapmak isteyen Ankaralılara ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklediği haber geldi. Yurdun iç bölgeleri için sıcak alarmı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 5 günlük hava durum tahmin raporunu da açıkladı. İşte detaylar...
Çetin bir kışın ardından serin bir bahar geçiren Ankaralılar, şimdiden yazı dört gözle beklemeye başladı. Hafta sonu planlarını hava durumuna göre yapmak isteyen Ankaralılara ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklediği haber geldi. Yurdun iç bölgeleri için sıcak alarmı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 5 günlük hava durum tahmin raporunu da açıkladı. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…
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23 Nis 2022 - 00:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.