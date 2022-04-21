Ankaralılara Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Çetin bir kışın ardından serin bir bahar geçiren Ankaralılar, şimdiden yazı dört gözle beklemeye başladı. Hafta sonu planlarını hava durumuna göre yapmak isteyen Ankaralılara ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklediği haber geldi. Yurdun iç bölgeleri için sıcak alarmı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın 5 günlük hava durum tahmin raporunu da açıkladı. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da havalar ne zaman ısınacak? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…

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