Survivor Nisa Yarışmadan Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı “Diskalifiye Edildin” Dedi; Dominik Adası Karıştı! Canlı Yayında Açıkladı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şimdiden şampiyon olan Survivor Nisa, yolun sonuna geldi. Yarışmadan evine gönderilen isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın “Diskalifiye edildin” sözleri üzerine Dominik adası resmen karıştı. Canlı yayında açıklanan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte bir eleme gerçekleşmişti. Nisa, Ayşe, Yağmur ve Evrim potasından hayallerine veda eden isim Yağmur Banda olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın yarışmacısı Nisa Bölükbaşı tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.