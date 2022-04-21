- 21 Nis 2022 - 09:11 G: 21 Nis 2022 - 09:15

Survivor Nisa Yarışmadan Evine Gönderildi! Acun Ilıcalı “Diskalifiye Edildin” Dedi; Dominik Adası Karıştı! Canlı Yayında Açıkladı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve kalplerde şimdiden şampiyon olan Survivor Nisa, yolun sonuna geldi. Yarışmadan evine gönderilen isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın “Diskalifiye edildin” sözleri üzerine Dominik adası resmen karıştı. Canlı yayında açıklanan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte bir eleme gerçekleşmişti. Nisa, Ayşe, Yağmur ve Evrim potasından hayallerine veda eden isim Yağmur Banda olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın yarışmacısı Nisa Bölükbaşı tüm dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Nis 2022 - 09:11 Ankara- Yaşam

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