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21 Nis 2022 - 09:38

Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Volkan’a tekmeyi basacak olan Derin’in Onur’la yepyeni bir hayata başlayacağı konuşulmaya başlandı! Gündemi sallayan bu durumsa milyonlara “Sonunda be! Akıllanıyor!” sözlerini dile getirdi. İşte Twitter’ı sallayan Derin gerçeği…