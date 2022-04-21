Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Volkan’a Tekmeyi Bastı, Onur’un Elinden Tuttuğu Gibi… “Sonunda Be!” Twitter Karıştı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Volkan’a tekmeyi basacak olan Derin’in Onur’la yepyeni bir hayata başlayacağı konuşulmaya başlandı! Gündemi sallayan bu durumsa milyonlara “Sonunda be! Akıllanıyor!” sözlerini dile getirdi. İşte Twitter’ı sallayan Derin gerçeği…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamı ekranları sallıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde ise Derin, Asya – Volkan gerçeğini öğrenmişti. Soluğu Onur’un kapısında alan Derin, verdiği kararla şok etmişti. Peki, Sadakatsiz dizisinden Derin ayrılacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.