Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev…

Sen Çal Kapımı dizisiyle hayatı bambaşka bir yönde evirilen Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun soluklu bir aşk yaşamıştı. Kısa bir süre önce yollarını ayırma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sevenlerini derinden üzmüşlerdi. İkilinin evleneceği düşünülürken; alınan kararlar dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel, ayrılık acısını çoktan unuttuğunu ve bambaşka bir aşkta mutlu olduğunu gösteren paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!