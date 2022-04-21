Hande Erçel Minicik Taytıyla Fizik Şov Yaptı! Gözler Kaan Yıldırım’ı Aradı, Tarzı Olay Yarattı! “Enişte Bey Nerede?” Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, minicik taytıyla resmen fizik şov yaptı! Sosyal medyadan yapmış olduğu nefes kesen pozlarıyla hayranlarını mest eden Hande Erçel, paylaşımlarında Kaan Yıldırım’ı arattı. Tarzıyla olay üzerine olay yaratan Hande Erçel’e “Enişte Bey nerede?” yorumları yapıldı! İşte Hande Erçel’den gelen alev alev yakıcı pozlar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle hayatı bambaşka bir yönde evirilen Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun soluklu bir aşk yaşamıştı. Kısa bir süre önce yollarını ayırma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sevenlerini derinden üzmüşlerdi. İkilinin evleneceği düşünülürken; alınan kararlar dengelerin değişmesine neden olmuştu. Şimdi ise Hande Erçel, ayrılık acısını çoktan unuttuğunu ve bambaşka bir aşkta mutlu olduğunu gösteren paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.