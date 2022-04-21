Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te isimleri aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran ve Sergen Özen’in son paylaşımları şoke etti. Dilara Başaran’ın Sergen Özen’e “Evet” dediği ortaya çıkarken; sosyal medya ise inin inim inlemeye başladı. Dilara Başaran’ın evleneceği konuşulurken; gelen son paylaşım kutlamaların yapıldığını gösterdi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında çeyrek finale kadar taşınan Dilara Başaran ve Sergen Özen, mutfaktaki başarılarını kanıtlamışlardı. Özellikle Mehmet Şefin yıldızı olan ikili, tüm şeflerin kalbinde yerini ayarlamıştı. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her seferinde yalanlayan Dilara Başaran ve Sergen Özen öyle bir şekilde paylaşım yaptılar ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.