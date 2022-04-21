Masterchef Dilara, Sergen Özen’e “Evet” Dedi! Evleneceği Konuşuluyordu; Sosyal Medya İnim İnim İnledi! Kutlamalar Yapılıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında çeyrek finale kadar taşınan Dilara Başaran ve Sergen Özen, mutfaktaki başarılarını kanıtlamışlardı. Özellikle Mehmet Şefin yıldızı olan ikili, tüm şeflerin kalbinde yerini ayarlamıştı. Haklarında çıkan aşk dedikodularını her seferinde yalanlayan Dilara Başaran ve Sergen Özen öyle bir şekilde paylaşım yaptılar ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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