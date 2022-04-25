- 25 Nis 2022 - 21:14

Survivor Ekstra Murat Özarı’nın İş Sözleşmesi Bitti! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlamak için Ekstra programı, Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara geliyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor Ekstra programında yıllardır yorumcu olarak Murat Özarı’nın sigortasının durdurulduğu ve işine son verildiği gündeme bomba gibi düştü. Yerine gelecek isimse ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın “Maaşına zam, işine son” dediği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programında yarışmada yaşanan olaylar değerlendirme altına alınıyor. Sözleriyle olaylara farklı bir bakış açısı kazandıran; Furkan Dede, Hanzade Ofluoğlu, İhsan Tarkan ve Murat Özarı gibi birbirinden başarılı isimlerde koltuklarında oturuyordu. Murat Özarı’nın ise işine son verildiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Nis 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

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