Anasayfa/

Foto Galeri/

25 Nis 2022 - 21:14

Survivor Ekstra Murat Özarı’nın İş Sözleşmesi Bitti! Acun Ilıcalı “Maaşına Zam, İşine Son” Dedi, Yerine Gelecek İsim Açıklandı! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ı yorumlamak için Ekstra programı, Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara geliyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor Ekstra programında yıllardır yorumcu olarak Murat Özarı’nın sigortasının durdurulduğu ve işine son verildiği gündeme bomba gibi düştü. Yerine gelecek isimse ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın “Maaşına zam, işine son” dediği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?